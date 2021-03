Anzeige

Fussball Lewandowski fällt „einige Tage“ aus Beim Spiel der polnischen Nationalmannschaft verletzte sich der Bayern-Star. Sein Einsatz gegen RB Leipzig ist fraglich.

Mail an die Redaktion Münchens Robert Lewandowski sitzt nach einem Torversuch auf dem Rasen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Warschau.Weltfußballer Robert Lewandowski muss dem polnischen Fußball-Verband zufolge eine verletzungsbedingte Pause von einigen Tagen einlegen. Ein Einsatz des 32 Jahre alten Nationalstürmers für das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr) seines FC Bayern München bei RB Leipzig wäre damit sehr fraglich.

Lewandowski war am Sonntagabend im WM-Qualifikationsspiel Polens gegen Andorra (3:0) nach gut einer Stunde ausgewechselt worden. Untersuchungen hätten eine Bänderverletzung im rechten Knie ergeben.

Weitere Behandlung beim FC Bayern

Wie der Verband am Montag weiter mitteilte, wird Lewandowski nicht am Mittwoch gegen England auflaufen und stattdessen vorzeitig zum FC Bayern für weitere Behandlungen zurückkehren. Die Heilung bei solchen Verletzungen dauere für gewöhnlich „fünf bis zehn Tage“.

„Die ersten Prognosen sehen nicht so schlimm aus“, hatte der langjährige Bayern-Präsident Uli Hoeneß zunächst gesagt. Als RTL-Experte hatte Hoeneß sich spät am Abend sofort telefonisch nach Lewandowski erkundigt. Der Torjäger hatte kurz bevor er den Platz verließ einen Zweikampf im Strafraum bestritten.

Zwei Treffer beim 3:0-Erfolg

Vor dem Zweikampf war Lewandowski wieder einmal der entscheidende Spieler gewesen. Der Bayern-Profi erzielte beim 3:0 die ersten beiden Treffer. In der WM-Qualifikation spielt Polen am Mittwoch (20.45/DAZN) in England. In der Bundesliga steht für die Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky) das möglicherweise vorentscheidende Titelduell in Leipzig an. „Mir ist gerade das Herz stehengeblieben. Hoffen wir mal, dass nicht viel passiert ist“, hatte Hoeneß nach erster Ansicht der TV-Bilder gesagt, ehe er zum Telefon griff. (dpa)