Fußball Lewandowski: FC Bayern braucht keine klassische Neun

Nach seinem Abschied zum FC Barcelona hält Robert Lewandowski den FC Bayern München in der Offensive für variabler. „Ich habe keine Zweifel daran, dass sie ihre Tore auch ohne mich machen. Ich bin mir sicher, dass andere Spieler jetzt mehr Tore schießen werden als in den vergangenen Jahren. Sie sind sehr variabel und haben so viel Qualität, dass sie keine klassische Neun brauchen“, sagte Lewandowski (33) dem TV-Sender Sport1 im Interview.

dpa