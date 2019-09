Fussball Lewandowski mahnt: „Müssen auf Leipzig aufpassen“ Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski zählt RB Leipzig zu den Konkurrenten um die Meisterschaft.

München.„Ich denke, dass Leipzig eine Mannschaft ist, die in der Meisterschaft mitreden kann. Sie haben zwar auch erst drei Spiele absolviert, aber wir müssen auf Leipzig aufpassen“, sagte der polnische Fußball-Nationalspieler dem TV-Sender Sport1 in einem Interview vor dem Bundesligaspitzenspiel bei den Sachsen am Samstag (18.30 Uhr/Sky). „Das wird kein leichtes Spiel für uns.“

Lewandowski hat vor Kurzem seinen Vertrag bei den Münchnern bis zum Sommer 2023 verlängert. Der 31-Jährige würde sich einen großen Abschied wie bei Franck Ribéry und Arjen Robben wünschen. „In diesem Verein so verabschiedet zu werden, ist definitiv ein Traum von mir. Ich denke zwar noch nicht an einen Abschied, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich bei der Verabschiedung von den beiden fast Tränen in den Augen hatte. Das habe ich richtig gemerkt“, erzählte Lewandowski. „Das mitzuerleben, war nicht nur ein schöner Moment für Ribéry und Robben, sondern auch für uns Mitspieler. So einen schönen Abschied zu haben, ist etwas Besonderes.“