Fussball Lewandowski: „Schönstes und wichtigstes Tor kommt noch“ Auch nach 197 Treffern in der Fußball-Bundesliga glaubt Rekordstürmer Robert Lewandowski daran, dass sein persönlicher Höhepunkt als Torjäger noch bevorsteht.

Robert Lewandowski (vorne) von München bejubelt das Tor zum das 1:3 gegen Mönchengladbach. Foto: Ina Fassbender/Archiv

München.„Mein schönstes und wichtigstes Tor kommt noch, da bin ich mir sicher!“, sagte der Pole (30) der „Sport Bild“ am Mittwoch vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool. Der Nationalspieler war am Wochenende mit seinen zwei Treffern gegen den VfL Wolfsburg ausländischer Rekordtorschütze in der Bundesliga geworden.

Von den 197 Toren erzielte er die ersten 74 für Borussia Dortmund, 123 gelangen ihm danach im Bayern-Trikot. In der Champions League ging Lewandowski mit 53 Treffern - 36 davon für die Münchner - in das K.o.-Duell am Mittwochabend gegen den englischen Traditionsverein.

Der Stürmer hatte im Vorjahr noch darauf gedrängt, zu Real Madrid zu wechseln. Nun aber ist ein Verbleib in Bayern möglich. „Ich will noch lange Fußball spielen und kann mir eine längere Zukunft bei Bayern vorstellen, es macht mir sehr viel Spaß hier, meine Familie fühlt sich wohl“, sagte er der „Sport Bild“. Das Blatt hatte berichtet, dass Bayern den bis 2021 laufenden Vertrag verlängern wolle.