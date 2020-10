Anzeige

Fussball Lewandowskis Ex-Berater festgenommen Die Polizei fasst in Polen den früheren Berater des Stürmerstars. Er soll den FC Bayern unter Druck gesetzt haben.

Warschau. Cezary K. wurde von der Polizei in Polen festgenommen. Der frühere Berater von Robert Lewandowski werde verdächtigt, den Spieler des FC Bayern München mit „strafbaren Drohungen“ unter Druck gesetzt zu haben, um 20 Millionen Euro von ihm zu erhalten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Warschau am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Gegenwärtig wird sein Haus durchsucht.“

werde von den Ermittlern als Geschädigter in der Sache behandelt. „Die Forderungen an ihn hatten keinerlei Grundlage, die sich aus den Geschäftsbeziehungen der beiden ergab“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter. Eine Sprecherin von Lewandowski verwies auf dpa-Anfrage darauf, dass nur die Staatsanwaltschaft in dieser Sache Auskunft geben könne.