Anzeige

MZ-Besuch Liberale fürchten Wirtschaftseinbruch Vier FDP-Bundestagsabgeordnete ordnen die Corona-Maßnahmen ein. An einer Maske stirbt die Demokratie nicht, sind sie sicher.

Von Dr. Christian Eckl

Merken

Mail an die Redaktion Vier FDP-Bundestagsabgeordnete beim MZ-Besuch (von links): Sandra Bubendorfer-Licht, Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat, Professor Dr. Andrew Ullmann, Mitglied im Gesundheitsausschuss, Katja Hessel, Vorsitzende des Finanzausschusses des Deutschen Bundestags sowie Dr. h.c. Thomas Sattelberger, FDP-Fraktionssprecher für Innovation, Bildung und Forschung. Foto: Uwe Moosburger

Regensburg.Sicherheitsabstände, Maskenpflicht, Corona-App oder gar ein Immunitätsausweis: Die Corona-Krise hat gerade liberale Politiker vor grundsätzliche Herausforderungen gestellt. Im Rahmen ihrer Sommertour kamen die Bundestagsabgeordneten Sandra Bubendorfer-Licht, Professor Dr. Andrew Ullmann , die Vorsitzende des Finanzausschusses im Bundestag, Katja Hessel, sowie Dr. h.c. Thomas Sattelberger im Verlagshaus der Mittelbayerischen vorbei. Drängendste Frage: Ist Parteichef Christian Lindner wirklich angezählt? Die Umfragewerte sind im Keller. Hessel: „Das ist eine Diskussion, die von außen an die FDP herangetragen wird.“ Innerparteilich sei Lindner überhaupt nicht umstritten. Dass in Deutschland nach wie vor an der Maskenpflicht festgehalten wird, ist für Sattelberger kein Drama: „An einer Maske beim Einkaufen geht die Demokratie nicht zugrunde.“

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

############ #### ###### ### #########, ##### #### ### #### ############ #####. ## ### #######-#### „###### ##### ######## ### ######## ########“ #### ####? #### ### ##-##### #### #### #####: ##, ## ### ######, #### ####### (#######-####-####) ##########. ### ############ ####: „########, ######, ##### ### ############ ########## ### ############, ## ### ## ####### ###.“