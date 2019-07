Industrie Lichtkonzern Osram schreibt Verluste Schwache Automärkte und Umbaukosten belasten das Unternehmen weiter. Aktionären wird das Übernahmeangebot empfohlen.

Mail an die Redaktion Osram rutscht in die Verlustzone. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Der angeschlagene Lichtkonzern Osram ist im dritten Quartal wegen der weiterhin schwachen Automärkte sowie Umbaukosten in die Verlustzone gerutscht. Unter dem Strich stand ein Minus von 43 Millionen Euro, wie Osram am Mittwoch in München mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 35 Millionen Euro gemacht. Der Umsatz fiel in den Monaten April bis Juni um 9,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 850 Millionen Euro, wie der MDax-Konzern weiter mitteilte.

Konzernchef Olaf Berlien bestätigte die im Frühjahr gekappte Prognose für das laufende Geschäftsjahr, sieht aber bislang keine Belebung. „Kurzfristig erkennen wir keine nennenswerte Erholung der Märkte“, sagte er. Demnach soll der Umsatz um 11 bis 14 Prozent sinken.

Aufsichtsrat und Vorstand empfahlen den Aktionären erneut, das Übernahmeangebot der zwei US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle anzunehmen, die einen Erhalt von Standorten und Arbeitsplätzen zugesagt haben. Der gebotene Preis von 35 Euro je Aktie in bar – in der Summe sind das knapp 3,4 Milliarden Euro – sei angemessen.

„Das Angebot ist attraktiv für das Unternehmen, die Mitarbeiter und die Aktionäre“, sagte Berlien. „Bain und Carlyle unterstützen mit ihrer Finanzkraft die laufende Transformation und ermöglichen strategisch wichtige Weichenstellungen.“ Auch die IG Metall hat keine grundsätzlichen Einwände gegen die zwei US-Unternehmen. Osram-Aktionäre können das Angebot bis zum 5. September annehmen. (dpa)

