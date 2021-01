Anzeige

Leute „Liebesakt“: Rainer Langhans übt das Sterben Rainer Langhans, die Ikone der deutschen 68er-Bewegung, hat Krebs - aggressiv und wohl unheilbar. Angst macht ihm das aber nicht, wie er im Interview der Deutschen Presse-Agentur sagt - ganz im Gegenteil.

Mail an die Redaktion Rainer Langhans geht im verschneiten Luidpoldpark spazieren. Foto: Felix Hörhager/dpa/Archivbild

München.Ex-Kommunarde Rainer Langhans (80) übt nach eigenen Angaben schon seit Jahrzehnten das Sterben. „Ich übe das jetzt seit 45, fast 50 Jahren, aus dem Körper zu gehen und die Erfahrung zu machen“, sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München und sprach von einem „jahrzehntelangen Sterbenüben“. Er sei „ein geistiges Wesen, ein liebendes Wesen“ und die Realität setze ohnehin erst nach dem Tod ein.

Langhans ist nach eigenen Angaben unheilbar an Prostatakrebs erkrankt. Seine drei Lebensgefährtinnen hätten zuerst Schwierigkeiten damit gehabt, sich an seinen Umgang mit der lebensbedrohlichen Krankheit zu gewöhnen. „Die Frauen waren zunächst entsetzt und haben gesagt: Nein, Du darfst noch nicht gehen“, sagte Langhans. „Ich denke, sie verstehen ungefähr, was ich da versuche - dass ich sterben möchte - aber schöner - und dass ich das Ganze als Liebesakt verstehe, den ich jetzt noch mit ein bisschen Zeit entschlüsseln und erfahrbar für mich machen möchte.“

Die 80-Jährige 68er-Ikone bezeichnet sich selbst immer wieder als „Asperger-Autist“: „Diese Leute können mit dieser Welt, die hier herrscht, absolut nichts anfangen, verstehen das nicht und finden keinen Zugang zu ihr.“ Sie seien „totale Aliens“. „Sie müssen natürlich immer danach suchen, woher sie kommen und wohin sie eigentlich gehören. Denn hierher nicht.“ Darum habe auch er sich schon in jungen Jahren auf die Suche gemacht und in seiner 68er-Kommune seine Welt gefunden. Dass diese Welt dann wieder zusammenbrach, könne er bis heute nicht fassen.