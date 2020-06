Anzeige

Kriminalität Liebesbetrüger in der Oberpfalz aktiv Die Polizei warnt vor „Love-Scamming“. Dabei werden meist Frauen falsche Gefühle vorgespielt – um ihnen Geld zu entlocken.

Von Dagmar Unrecht

Merken

Mail an die Redaktion Liebesbetrug im Internet: Opfer der falschen Versprechen sind laut Polizeipräsidium Oberpfalz vor allem Frauen. Foto: Tobias Weingärtner/Polizeipräsidium Oberpfalz Foto: Tobias Weingärtner

Regensburg.„Hey, Du siehst hübsch aus! Ich würde Dich gern näher kennenlernen.“ So banal fängt es oft an. Auf Dating-Plattformen oder in sozialen Netzwerken versuchen Betrüger, das Vertrauen anderer Menschen zu gewinnen – und im Handumdrehen ist von großen Gefühlen die Rede. Versprechungen werden gemacht und sogar Heiratspläne geschmiedet. Doch den Tätern geht es nicht um die große Liebe, sondern um das große Geld.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ###### ####-######## #### #### #### #### ### ### ########### ####### ### ############# ###### #######. ## ########### #### ### #### ##### ### ########### ############ „## ######### ############# #######“. ### ########### #######: #### #### ##### ####### ####. #### #### ########### ################## ##### ########, ### ## ####### ##### ##### ## ### #########. ### ############ #### ### #### #### ##########, #### #### ########## ### ##### ## ### ####### ######.

##### ### ######## ################# #### #### ####### ########### ######. ## ### ######## #### ### ###### #### ### ### ######### #########: #### ### ######## ###### #### #### ##### #### ######, ### #### ### ####### ## ##### ######. ## ######### #### ### #########, ###### ### #### ### ######### ### ####### ######### #### - ############# ## ####### #### ######### ### ## ### ####. ### ######### ### ### ###### ####, ####### ########### ### ######### #######. ########### ### ### #### ########## ## ####. ######### ######## ### ##### ##### ###### ## ############## #######, ### ### ####### ########. ### #### ### ###. ########## ########### ### ######### ########### ## ##### #######. ### ### ####### ### ### ##### #########, ##### „########“ #### #### ## ########.

########### ###############

## ### ###### ### #### ######## ### ###################### #######: ###### ##### #### ########## ############ ########### – ## ######## ####### #### ## #####, ### ##### #### ## #######, #### ## ##########. ###### ##### #### ### ######### ############ ######## ### ### ### ########-############### ######## #### ######### ## ############ ###. ### ######### ### #######, ## ##### ### ### ###### ###### ### ###### ##### #### #########, ## ############# #### ######### ##### ## #########. ##### ###### ##### #### ######### #### ### ########## ####### – ### ### ######## ###### ## ##########, ######## #### ########.

#### ######## ### ########### ########### ### ########### ############### ###########: ### ######## ### ##########, ########### ###### #### ### ########-####### #### ###########, ### ##### #### ####### ###### ######. ### #####, ### #### ######### ########## ######, #### #### ######, ##### ###### ## ##########, ## ## ######. ### ########### ###### #### ## #####, ###### #### ### ########-############### ### ######. ############ ######### #### #### ##### ### ### #######, ## #### ### ##### ## ### ##### ## ##### ####### #### #########. „####### ###### #####, ### ### ## ####### ########### ### ### ### ######### ######### ######“, ##### #####. ### ###### ##### ###### ######### ### #### ########## #########.

### ####### ## ### ######### ############ ## ### ########### ###### ##### #### ###########. „############# ## ############# ########### ## ### ##### ##### ##### ##########“, ######### #####. ### ###### ### ##### ###### ## ####### ###### #### ######## ##### ### #### ## ####### ######### ########## - ## ### #### #### ##########. ### ####### ### ##### ## ###########, #### ######## #### ######### ### ##### ##### ######-##### ########, ### ## ############ ##### ######. ### ######## #######, ###### ###### ##########, ## ############## ### ###### ########.

„############ ### ######## ### ### ########### ### #######, #### ####### #########“, ### ### ######################. ### ######## ######, #### #### ############### ########## #### #######, #### ###### ########### #### ########### ####### #### ############# ####### #######, ### #### ### ###### ######## ########. ###### ###### ###### ##### ##### ### ##### ####### #### ##########. „############### ######## ### ########## #########“, ## #####. ####### ####### ### ########### ### ########## ############# ########, ##### ### ########## ### ###############.

############ #### ####

### ############ ####### ##### ### ### ########## ########## ##### #### ### ##### #####, #### ### ###### #########. „## ####-######## ### #### ##### ###### ###########, ### ## ### ### ##### ######### #### ### ### ################# ###### #########“, ######### #####. #### ########### ### ## #### ####### ## ### ######### ####### ##### #######. „######## #### ############, ##### ### ## ##### #######, #### ### ### ######## ############## ###, ### ### ########## ### ###### ####### ######## ###“, ## ##### ######. ### ###### ########### ##### #########, ######### ############ ########## ### #### ##### ##############. #### ########## ### ######### ####### ##########, ### #### ###### ###### ###########, ##### #########, ### ####### ## #####. „### ## ###### ##### ######### ### ##### ######### ######, #### #### ######## ########### ###########.“

####### ########### ### ########## ###### ### ####.

### ########### ############# ###### ### ### ##########: ### ## ### ##### ######### ####### ### ##### ### ### #########.