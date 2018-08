Kultur Liebesmärchen aus der Region Erika Eichenseer hat einen neuen Schatz von Franz Xaver von Schönwerth gehoben. Diesmal geht es um starke Frauen.

Von Angelika Lukesch

Merken

Mail an die Redaktion Erika Eichenseer hat zuletzt „Das rote Seidenband“ herausgebracht. Foto: Danijela Dibrina

Regensburg.„In einem alten Buchenwald standen zwei riesige Buchen nebeneinander. Es war Abend und traurig hing die eine die Zweige, weshalb die Nachbarin fragte, was sie habe, dass sie das Haupt so senke. Jene aber erzählte, dass gestern der Förster hier gewesen sei und sie morgen zum Fällen bestimmt habe: Sie werde nun bald das Leben lassen. ´Wehe mir´, erwiderte die Nachbarin, ´da wirst du auch mich im Falle verletzen!´“

So beginnt eines der Märchen, die der Amberger Franz Xaver von Schönwerth (1810 – 1886) gesammelt hat und die der Märchenforscherin Erika Eichenseer nun in einem neuen Büchlein herausgegeben hat. Es ist natürlich nicht die erste Märchensammlung nach den Erzählungen Schönwerths, die Eichenseer veröffentlicht hat. Sie ist seit vielen Jahren damit beschäftigt, den Schatz an Erzählungen und Märchen, die Schönwerth in der ganzen Oberpfalz gesammelt hat, zu sichern und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Eine Märchen-Trilogie



Kaum einer weiß, wie vielfältig, zauberhaft und auch manchmal irritierend Oberpfälzer Märchen sind. Erika Eichenseer hat nun begonnen, Schönwerth-Märchen nach Themengebieten zu ordnen und diese in einer Trilogie herauszugeben. Im letzten Jahr sind Schauermärchen erschienen mit dem Titel „Der Klappermichl“. Vor kurzem hat Eichenseer Liebesmärchen aus der Oberpfalz, „Das rote Seidenband“, herausgebracht. Noch in diesem Jahr sollen Waldmärchen erscheinen mit dem Titel „Der singende Baum“. Erika Eichenseer ist von Franz Xaver von Schönwerths Märchen begeistert, weil sie nicht den bekannten Märchen-Stereotypen folgen. „Statt einfältiger, nur schön-schöner Prinzessinnen erscheinen tapfere Frauen, Kämpferinnen, Heldinnen ´voll Wildheit und Energie´, statt heldenhafter Haudegen finden wir verletzliche junge Männer, die sich verantwortungsvoll ihren Aufgaben stellen“, stellt die Märchenforscherin fest. „Die erste schwieg, noch mehr betrübt durch diesen Ausbruch der Selbstsucht. Am anderen Tage aber kam der Förster mit dem Herrn des Waldes und beide fingen darüber zu streiten an, welche von den zwei schönen Buchen gefällt werden solle.

Da beugten sich die Bäume seufzend hin und her. ´Wer hat geseufzt´, rief der Herr. Es war aber niemand da, der Antwort gab. Furcht trieb die Förster von dannen und die herrlichen Bäume blieben verschont.“ (Aus Neuenhammer) Märchen, sagt Erika Eichenseer, ließen Menschen, ganz gleich, wie alt, gebildet und klug sie seien, in einer anderen Welt versinken. Dabei sei es das Erzählen und nicht das Vorlesen, das die ganze Macht der Märchen zur Entfaltung bringe: „Erzählen ist viel mehr als Vorlesen!“ Seit Erika Eichenseer sich mit Schönwerth-Märchen befasst, seien ihr alle anderen Märchenautoren „blass“ geworden: „Ich mag die verstümmelten Märchen nicht mehr, die auf Kinderverhältnisse heruntergeschnitten werden… Mir sind die authentischen, alten Märchen lieber!“ Im ersten Teil der Schönwerth-Trilogie „Der Klappermichl“ ist von Druden, Riesen, schaurigen Ungeheuern, unheimlichen Schwarzkünstlern, dem Tod und dem Teufel die Rede.

Mutige Frauengestalten



Franz Xaver von Schönwerth, der von den Gebrüdern Grimm hochgeschätzt wurde, fand die Märchen bei seinen Streifzügen durch den Osten Bayerns und schrieb sie nieder. Frauen haben in den Oberpfälzer Liebesmärchen „Das rote Seidenband“ mutige und tragende Rollen und können ihre Geschicke klug lenken.

Die Illustratoren Michael Mathias Prechtl: Der Amberger schuf die Illustrationen für die Schauermärchen in „Der Klappermichl“. Seine plastischen Holzschnitte passen zu den Gruselmärchen und regen die Fantasie an. Prechtl wurde später berühmt für seine satirischen Persönlichkeitsbilder.

Peter Engel: Er zeichnete die Illustrationen für das Buch „Das rote Seidenband“ mit Liebesmärchen von Franz Xaver von Schönwerth. Der Illustrator, Grafiker und Zeichner hat bereits zahlreiche Preise erhalten, darunter auch den renommierten Kulturförderpreis der Stadt Regensburg.

Oft geben die Männer dem praktischen Verstand der Frauen nach. Erika Eichenseer hat die Originale Franz Xaver von Schönwerths so bearbeitet, „wie ich sie mündlich erzählen würde…“. Bei den Schauermärchen im „Klappermichl“ wurden die Gänsehaut-Passagen nicht entschärft. „Diese Geschichten leben von den Ungeheuerlichkeiten und die Leser wollen sich doch gruseln oder?“ sagt Eichenseer. Im dritten Band, der Ende des Jahres erscheinen soll und „Der singende Baum“ heißen wird, geht es um die Natur. Erika Eichenseer beschreibt diese Märchen so: „Viele der Schönwerth-Märchen spielen im Wald, doch ist es hier nicht der drohende, verschlingende Wald, in dem menschenfressende Wölfe ihr Unwesen treiben, sondern der beschützende Freund, in dem zauberische Wesen leben: die gutartigen Holzfräulein, das goldene Hirschlein, die Zwerge, die bei Untaten ganz schön garstig werden können.“