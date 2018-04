Liebeswerben eines Kümmerers

An Tempo fehlt es Ministerpräsident Markus Söder nicht. Auch nicht an Spielfreude im neuen Amt. Einen Monat nach Übernahme der Regierungsgeschäfte hat er mit seinem Kabinett bereits die ersten Projekte beschlossen. Grenzpolizei in Passau, Landespflegegeld und ein Bürgerbeauftragter als unkomplizierter Ansprechpartner für alle Sorgen und Nöte waren bereits vor seiner ersten Regierungserklärung auf den Weg gebracht. Alles Teil eines Fünf-Jahres-Plans, den Söder umsetzen will, sofern ihn die Wähler bei der Landtagswahl am 14. Oktober dafür die Macht geben. Die entscheidende Frage für die CSU ist nun: Greifen die neuen Projekte? Gibt es bis zum Herbst erste vorzeigbare Erfolge, die abtrünnige Wähler zum Umdenken bringen? Entwarnung gibt es für die CSU jedenfalls noch lange nicht, auch wenn die Umfragewerte nach oben zeigen und die 40-Prozent-Marke sicher geknackt scheint. Aber Umfragewerte, so die Lehre aus der vergeigten Bundestagswahl, können trügerisch sein.

„Der Regierungschef zeigt sich nicht zimperlich, Projekte seiner Vorgänger abzuräumen, die er für Fehler hält.“



Söders Zehn-Punkte-Plan mit rund 100 Einzelprojekten sendet klare Signale: Der Regierungschef versteht sich als Macher und Kümmerer – und er zeigt sich nicht zimperlich, Projekte seiner Vorgänger abzuräumen, die er für Fehler hält. Das gilt für das von Kritikern als „Herdprämie“ geschmähte Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kleinkinder nicht in Kitas schicken – Horst Seehofers CSU-Wahlkampfschlager 2013 ersetzt nun ab Herbst ein finanziell aufgepolstertes Familiengeld, auf das alle Eltern ohne Vorbedingungen Anspruch haben. Das gilt – weniger spektakulär, aber mit Tiefenwirkung bei bayerischen Bauern – für den Stellenwert der Landwirtschaft an den Bezirksregierungen. Söder installiert dort wieder entsprechende Fachabteilungen, die Edmund Stoiber 2003, getrieben von der Mission der Verschlankung staatlicher Behörden, abgeschafft hatte.

Söders 100 Projekte mit einem Gesamtvolumen von bis zu einer Milliarde Euro schon im Jahr 2018 sind ein wuchtiger Aufschlag, gut geeignet im Wählerklientel der Oppositionsparteien zu wildern. Söder will nicht nur Stimmen aus dem AfD-Lager zurückholen, er hat auch die Anhänger von Freien Wählern und FDP im Visier. Der Konkurrenz bleibt dennoch genügend Angriffsfläche, ebenfalls von der CSU frei Haus serviert. Stichwort: Polizeiaufgabengesetz und Psychisch-Kranken-Hilfegesetz, die beide diesen Sommer beschlossen werden sollen. Brisanz haben die Vorlagen für die CSU deshalb, weil sie einem Muster folgen, das vielen Bürgern missfällt: Der Staat greift da wie dort deutlich und ziemlich sorglos in die Freiheitsrechte ein. Das „Kümmern“, das Söder für seine Regierung propagiert, hat hier einen scharfen Ton. Söder steuert schon um. Zumindest das Psychisch-Krankenhilfe-Gesetz wird entschärft. Es bleibt die Frage, warum offensichtliche Schwachstellen den Verantwortlichen erst aufgefallen sind, als eine Protestwelle über die CSU hinweg rollte.

„Alles Punkte, die so oder so ähnlich, wenn auch noch brutaler im Ton, von der AfD propagiert werden könnten. Eine heikle Strategie.“

Größter Unzufriedenheitsfaktor bei den Bürgern bleibt die Flüchtlingspolitik. Söder setzt hier auf ein riskantes gemeinsames Spiel mit CSU-Chef und Bundesinnenminister Seehofer. In Berlin und München sollen die Regularien so deutlich verschärft werden, dass abgelehnte Asylbewerber am besten freiwillig zügig das Land verlassen. Auch ein neuer Abschiebeknast in Hof soll das forcieren. An Asylbewerber soll zudem grundsätzlich nur mehr in Ausnahmefällen Bargeld ausgereicht werden – um den Aufenthalt unattraktiver zu machen. Alles Punkte, die so oder so ähnlich, wenn auch noch brutaler im Ton, von der AfD propagiert werden könnten. Eine heikle Strategie. Im AfD-Klientel hat die CSU so viel Glaubwürdigkeit verspielt, dass sie damit nur bedingt punkten kann. Das klassische CSU-Klientel, obgleich für eine Begrenzung der Zuwanderung, vermisst die christliche Note.