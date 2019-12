Brände Lieferwagen brennt samt Carport ab Ein geparkter Lieferwagen hat in Niederbayern Feuer gefangen und ist samt Carport und Schuppen abgebrannt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Hohentann.Die Ursache des Brandes am Sonntagmorgen in Hohentann (Landkreis Landshut) war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Auch einige in dem Schuppen abgestellte Kleinfahrzeuge und Maschinen sowie Arbeitsmaterial wurden vernichtet. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen nach rund 100 000 Euro.