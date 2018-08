Unfälle Lieferwagen erfasst Motorrad-Fahrlehrer Vor den Augen seiner Fahrschülerin ist ein Motorradfahrer in der Oberpfalz von einem Lieferwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 40-Jährige starb nach Angaben der Polizei am Dienstag noch an der Unfallstelle in Lappersdorf (Landkreis Regensburg). Die 16 Jahre alte Fahrschülerin auf einem Leichtkraftrad hatte dem Kastenwagen ausweichen können, kam aber mit leichten Verletzungen und einem Schock ins Krankenhaus.

Merken

Mail an die Redaktion Warndreieck mit der Aufschrift „Unfall“. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Lappersdorf.Der Fahrer des Lieferwagens war in den Gegenverkehr geraten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Die Polizei nahm den 42-Jährigen daher vorläufig fest. Ein Haftrichter soll am Mittwoch entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.