Fussball Liga-Rivalen über Bayern-Zugang Coutinho: Tut Bundesliga gut Die Bundesliga-Konkurrenz hat dem FC Bayern zur Verpflichtung von Philippe Coutinho gratuliert.

München.„Ich bin ein Riesen-Fan von ihm. Ich finde, er ist eine Bereicherung für die Bundesliga“, sagte Nationalspieler Julian Brandt vom Münchner Titelrivalen Borussia Dortmund. Der deutsche Fußball-Rekordmeister leiht den brasilianischen Mittelfeldspieler vom FC Barcelona für eine Saison aus. „Die Bayern haben in Coutinho einen tollen Spieler verpflichtet, der der gesamten Bundesliga gut tut“, urteilte Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel am Sonntag in der TV-Sendung „Doppelpass“ bei Sport1.

Der 27 Jahre alte Coutinho traf am Sonntag in München ein. Nach einem Medizincheck sollte er seinen Vertrag unterschreiben. Die „komplette Bundesliga“ könne sich auf den Brasilianer freuen, schwärmte Bayern-Trainer Niko Kovac. Marko Grujic von Hertha BSC, der beim FC Liverpool noch mit Coutinho zusammenspielte, sagte: „Das ist eine große Sache für die ganze Bundesliga, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Coutinho zu sehen. Er ist ein besonderer, ein aufregender Spieler, macht verrückte Sachen.“ Coutinho werde „bei Weitem der beste Fußballer Deutschlands sein“.

Die Schluss-Offensive der Münchner auf dem Transfermarkt bereitet Sportdirektor Max Eberl von Borussia Mönchengladbach Sorgen. „Der FC Bayern hat einen großartigen Kader und wenn ich sehe, wer jetzt noch so kommt, da wird mir langsam angst und bange, was die noch alles aufrüsten“, sagte der 45-Jährige.