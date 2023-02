Ebersberg Linienbus kracht frontal gegen Baum: Fünf Verletzte

Bei einem Busunfall in Forstinning (Landkreis Ebersberg) sind der Fahrer sowie vier der fünf Fahrgäste leicht verletzt worden. Der Busfahrer kam am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer und zwei Passagiere wurden per Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

dpa