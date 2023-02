Parteien Linke-Chefin ruft bei Aschermittwoch zu Diplomatie auf

Die Co-Chefin der Linken, Janine Wissler, hat beim politischen Aschermittwoch in Passau zu Verhandlungen im russischen Krieg gegen die Ukraine aufgerufen und sich gegen die Lieferung schwerer Waffen ausgesprochen. Es müsse alles getan werden, um zu vermeiden, dass die Nato Kriegspartei werde. „Das wäre doch wirklich die Rutschbahn in einen ganz großen Krieg.“ Sie sprach sich dafür aus, die „nachdenklichen und kritischen Stimmen“ in der Gesellschaft zu stärken. Sich für Diplomatie einzusetzen, sei keine Parteinahme für Russlands Präsident Wladimir Putin und keine Rechtfertigung für den Krieg. Die Linke als „konsequente Friedenspartei“ verurteile diesen scharf. „Putin trägt die Verantwortung für diesen Krieg“. Die russischen Soldaten müssten abgezogen werden.

dpa