European Championships Lita Baehre gewinnt EM-Silber: Duplantis verteidigt Titel

Der Leverkusener Bo Kanda Litha Baehre hat Silber im Stabhochsprung bei der Leichtathletik-EM in München und damit seine erste Medaille bei einem großen Titelkampf gewonnen. Im Finale am Samstag übersprang der 23-jährige WM-Vierte von 2019 5,85 Meter und musste sich nur dem schwedische Überflieger Armand Duplantis geschlagen geben, der mit 6,06 Meter den Titel verteidigte und so hoch wie zuvor kein anderer bei einer Europameisterschaft sprang.

dpa