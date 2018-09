Literatur

Literaturfest München widmet sich der Vielfalt Europas

Unter dem Motto „Schönes Babel. Europäische Lektüren“ geht es in diesem Jahr beim Literaturfest München (14. November bis 2. Dezember) um „die sprachliche und literarische Vielfalt Europas“. Mit diesen Worten stellte Tanja Graf, die Leiterin des Münchner Literaturhauses, am Dienstag das Programm des Festivals vor. „Es geht um Gleichheit, Freiheit, Toleranz und die Würde des Menschen“, betonte Hans-Georg Küppers, Kulturreferent in München. Aktueller könne das Thema nicht sein - in Zeiten, in denen Europa zerbrechlich erscheine und der Brexit bevorstehe.