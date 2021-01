Anzeige

Coronavirus Live: 2,5 Millionen Masken gibt’s gratis Bayerns Ministerpräsident Söder äußert sich beim „Homeoffice-Gipfel“ auch zum FFP2-Beschluss. Hier im Livestream.

Regensburg.Wie soll für Supermärkte und im Öffentlichen Nahverkehr genau aussehen? Dazu äußern sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und mehrere seiner Minister um 15 Uhr in einer Pressekonferenz.

Dort sagte Söder, dass die FFP2-Maskenpflicht ab Montag zwar gelte, es aber eine Kulanzwoche gebe. Das bedeutet, dass erst nach dieser Woche auch Bußgelder verhängt werden können, wenn diese nicht getragen werden. Die FFP2-Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Geschäften in Bayern wird erst für Jugendliche ab 15 Jahren gelten. Kinder bis einschließlich 14 Jahre bleiben ausgenommen.

Zudem kündigte der Bayerische Ministerpräsident an, dass 2,5 Millionen FFP2-Masken gratis an Bedürftige verteilt werden sollen. Mehr Details nannte er nicht. Zuvor war noch berichtet worden, dass Bayern zwei Millionen Masken zur Verfügung stellen wolle.

Reaktion auf Forderung der Opposition

Damit will die Staatsregierung Härten abfedern, wenn vom kommenden Montag (18. Januar) an eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen gilt. Sie reagiert damit auf vielfältige Forderungen von Sozialverbänden und der Opposition.

Vorher tauschte sich die Bayerische Staatsregierung mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden zum Thema „Homeoffice“ aus. Die Konferenz findet als Videoschalte statt.

Das Kabinett hatte die FFP2-Maskenpflicht am Dienstag beschlossen. Vom kommenden Montag an sind damit einfache Community-Masken, aber auch einfacher medizinischer Mund-Nasen-Schutz, in Bussen, Bahnen und Geschäften im Freistaat verboten. Ziel ist nach Worten Söders ein noch höherer Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus. Gängiger Mund-Nasen-Schutz kann Experten zufolge andere Menschen schützen, FFP2-Masken schützen - richtig benutzt - auch den Träger selbst.

Zustimmung und Kritik für FFP2-Regel

Die FFP2-Maskenpflicht an sich stieß zwar auf viel Zustimmung. Weil Söder und Holetschek allerdings zunächst keine Lösung präsentiert hatten, was die Kosten der Masken für Bedürftige angeht, hatte es auch viel Kritik gegeben. Es brauche schnelle und unbürokratische Lösungen für die Beschaffung solcher Masken für Menschen mit geringem Einkommen, hatte unter anderem der Sozialverband VdK gefordert.

Die Arbeiterwohlfahrt forderte kostenlose Masken für alle: „Wenn Fachleute FFP2-Masken nur zur Einmalnutzung zulassen und das Stück mindestens zwei Euro kostet, dann überfordert der Freistaat Bayern nicht nur Grundsicherungsempfänger und Menschen mit wenig Einkommen, sondern auch Familien und alle Arbeitnehmer, die täglich mit dem ÖPNV pendeln müssen“, argumentierte der Landesvorsitzende Thomas Beyer. (dpa/jh/am)