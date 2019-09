Parteien Live: Der Politische Gillamoos 2019 Einen Tag nach den Wahlen in Sachsen und Brandenburg liefern sich Politiker in Abensberg einen Schlagabtausch. Zum NewsBlog.

Abensberg.Der Gillamoos in Abensberg gehört zu den größten und ältesten Volksfesten in Niederbayern. Am Montag treten wieder hochrangige Politiker zeitgleich in mehreren Bierzelten auf und liefern sich einen Schlagabtausch. Unsere Reporter berichten im NewsBlog aus den Zelten.

In diesem Jahr werden wohl vor allem die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg thematisiert. Wie im Vorjahr gehört CSU-Chef Markus Söder auch 2019 zu den wichtigsten Rednern.