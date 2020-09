Anzeige

Corona Live: Die Entscheidungen zum Schulstart Das Konzept für den Schulbeginn am kommenden Dienstag steht. Verfolgen Sie hier die Pressekonferenz!

München.In einer Woche startet in Bayern das neue Schuljahr. Bereits am Montag gab es deshalb ein Gespräch mit Schüler-, Eltern- und Lehrervertretern in München. Dabei einigte man sich auf eine . Ausgenommen davon sind Grundschüler. Am Dienstag beschließt nun das Kabinett offiziell, wie die Strategie zum Schulstart aussehen soll. Ab 13 Uhr informieren Staatsminister Dr. Florian Herrmann, Gesundheitsministerin Melanie Huml und Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo über die Ergebnisse. Hier können Sie die Pressekonferenz live verfolgen.