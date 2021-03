Anzeige

Corona LIVE: Die Ergebnisse des Impfgipfels Bayerns Ministerpräsident Söder und Gesundheitsminister Holetschek sprechen über Beratungen mit Wirtschaft und Hausärzten.

München.Corona-Impfgipfel in Bayern: Die Staatsregierung um Ministerpräsident Markus Söder berät am heutigen Dienstag mit Vertretern von Landkreistag, Städtetag, der Vereinigung bayerischer Wirtschaft und Hausärzten, wie die Impfungen gegen das Coronavirus schneller möglich werden. Über die wesentlichen Ergebnisse der Beratung informieren Söder und Gesundheitsminister Klaus Holetschek in einer Pressekonferenz, die um 12 Uhr angesetzt ist.

Ab 1. April sollen in Bayern schrittweise in das Impfmanagement integriert werden. Im April erwartet die Staatsregierung rund 2,3 Millionen Impfdosen für Bayern. Die Impfzentren sollen davon etwa 1,4 Millionen Impfdosen bekommen, die Arztpraxen 942 641. (dpa/am)