Anzeige

MZ-Spezial LIVE: Ein Jahr Corona in Ostbayern Experten, Betroffene und Politiker sind dabei: Die MZ berichtet in einer Sondersendung über das Pandemie-Jahr in der Region.

Von Dr. Christian Eckl

Regensburg.Ein Jahr Ausnahmezustand: Die Pandemie hat die Region nach wie vor im Griff. Die Mittelbayerische berichtet in einer Sondersendung über die Ereignisse im Corona-Jahr. Mit dabei sind Experten, Betroffene, MZ-Redakteure und Politiker wie Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

Seit Beginn der Pandemie hat das Land einen harten Lockdown sowie einen Lockdown Light hinter sich, im zweiten harten Lockdown lockert die Regierung nur zögerlich Beschränkungen. Der vergangene Sommer war geprägt von Hygienekonzepten, Höchstgrenzen für Besucher auf Veranstaltungen und Kontaktbeschränkungen. Das ist der Spannungsbogen, in dem sich die Sendung der Mittelbayerischen ab 15 Uhr bewegt.

Zwei Mitglieder des Kabinetts im Interview

Zwei Mitglieder des bayerischen Kabinetts stehen in der Sendung Rede und Antwort: In einem Interview spricht Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek über das Debakel mit dem Impfstoff, die Situation an der tschechischen Grenze und die für die CSU hochnotpeinliche Affäre um angebliche Provisionen an den CSU-Gesundheitspolitiker Georg Nüßlein.

Live zugeschaltet aus dem Maximilianeum wird der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger die Fragen der MZ beantworten. Und der Infektiologe und Mediziner Professor Dr. Bernd Salzberger schildert, welche Vorstellung er davon hatte, welche Auswirkungen eine solche Pandemie haben könnte – und wann er glaubt, dass das Land wieder zur Normalität zurückkehren kann.

Einblicke gewähren auch die MZ-Journalisten in ihre Arbeitsweise seit dem Beginn der Pandemie. MZ-Redakteur Daniel Haslsteiner berichtet über den ersten Fall in Ostbayern, sein Kollege Michael Gruber wird live zugeschaltet aus der Redaktion in Cham und berichtet über die Situation an der Grenze.

Martin Kellermeier, Redaktionsleiter in Schwandorf, wird über einen Impfskandal im dortigen Altenheim berichten. Auch MZ-Redakteurin und Kultur-Spezialistin Marianne Sperb wird ihre ganz persönliche Einschätzung dazu abgeben, wie eine ganze Branche derzeit von Corona geplagt ist – und auch, ob 2021 wieder so ein ereignisloses Corona-Jahr werden wird.

Beiträge über Schicksale in Corona-Zeiten

Die Video-Redaktion der Mittelbayerische hat anlässlich dieses denkwürdigen Jahrestags sieben Beiträge über Menschen aus der Region gedreht. Die Beiträge bieten unterschiedliche Perspektiven auf die Ereignisse in Ostbayern – vor allem aber auch die menschliche Seite der Pandemie.