Testpanne Live: Huml berichtet über Corona-Panne

München.Nach der Corona-Testpanne bei Urlaubsrückkehrern an Bayerns Autobahnen muss die viel kritisierte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) im Landtag erneut Rede und Antwort stehen. Auf Initiative der Opposition kommt dazu am Mittwoch (13.00 Uhr) der Gesundheitsausschuss zu einer Sondersitzung zusammen - mitten in der parlamentarischen Sommerpause. Ob neben Huml noch weitere Mitglieder der Staatsregierung in den Ausschuss kommen, war zunächst offen.

Die Grünen hatten etwa gefordert, dass auch Ministerpräsident Markus Söder und Staatskanzleichef Florian Herrmann (beide CSU) die Sitzung besuchen. Herrmann bündelt als „Corona-Koordinator“ alle Maßnahmen gegen die Pandemie und war zudem bis zu dessen Auflösung vor einigen Wochen Leiter des Katastrophenstabs der Staatsregierung.

Hintergrund der Sondersitzung sind massive Probleme bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen. Insgesamt erfuhren 44 000 Personen ihre Testergebnisse nicht oder nur stark verzögert, darunter auch 949 positiv Getestete. 46 davon konnten den Angaben zufolge etwa wegen fehlender oder falscher Personendaten oder Telefonnummern bis heute nicht identifiziert werden - die Chancen, dass dies noch klappen könnte, gelten als gering. Wer sich auf das Virus testen lässt, muss seine Identität nicht nachweisen, Personalien werden nicht überprüft.