Bayern Live: Söder informiert über Corona Das bayerische Kabinett tagte am Mittwoch per Video-Schalte. Thema waren die Folgen der Pandemie für den Freistaat.

München.Mit den Folgen der Corona-Pandemie für den Freistaat befasste sich das bayerische Kabinett am Mittwoch in einer Video-Sitzung. Nach deren Ende äußert sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gemeinsam mit Gesundheitsminister

Klaus Holetschek (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (FW) in einer Pressekonferenz. Hier sind Sie ab 13 Uhr live dabei.

Im Morgenmagazin von ARD und ZDF hatte sich Söder vor der Kabinettssitzung für einen kurzen, aber harten Lockdown ausgesprochen. Dieser sei jedoch nur dann sinnvoll, wenn alle Bundesländer mitmachen.

„Wenn das in Deutschland kreuz und quer geht, die einen machen so, die anderen machen so, dann wird es nicht funktionieren.“ Jedoch gebe es für einen kurzen, harten Lockdown gerade bei den SPD-geführten Ländern keine Unterstützung und auch einige CDU-Länder seien diesbezüglich zurückhaltend.

Söder plädiert für Ausgangssperre

Söder warnte davor, in einen „Öffnungsblindflug“ zu starten. Gerade über Ostern habe man wieder gute Erfahrungen mit der nächtlichen Ausgangssperre gemacht, weil diese besonders die privaten Kontakte einschränke. Und diese seien eine der Hauptquellen für mögliche Ansteckungen.

Testen alleine sei keine Lösung, sagte der CSU-Chef. „Wir müssen impfen, was das Zeug hält.“ Und das in Kombination mit Corona-„Notbremsen“ und dem Verzicht auf weitere Öffnungen.