Corona-Pandemie LIVE: Trauerakt für Bayerns Corona-Tote Der Landtag gedenkt ab 14 Uhr der Opfer der Pandemie. Es gehe darum, der Katastrophe ein Gesicht zu geben, sagt Ilse Aigner.

Von Christine Schröpf

München.13 020 Menschen sind in Bayern seit Ausbruch der Pandemie nach einer Corona-Infektion gestorben - so die Zahlen des Robert-Koch-Instituts von Dienstagfrüh. Seit dem Vortag waren 39 hinzugekommen. Bei einem Trauerakt im Landtag gedenken die Abgeordneten heute um 14 Uhr der Toten, auch um den Angehörigen Beistand zu leisten. „Wir wollen gemeinsam innehalten, den Menschen, die hinter den täglich veröffentlichten Zahlen stehen, ein Gesicht geben und unserem Mitgefühl Ausdruck verleihen“, sagt Landtagspräsidentin Ilse Aigner.

Landesweite Gedenkminute

Ministerpräsident Markus Söder hat für den gesamten Freistaat Trauerbeflaggung angeordnet. Um 14.30 Uhr soll bei einer landesweiten Schweigeminute an die Toten erinnert werden. „Jeder Verlust wiegt unendlich schwer. Daher ist es die moralische Pflicht der Politik, diese schlimme Pandemie einzudämmen, damit wir nicht noch weit mehr Opfer betrauern müssen“, hatte er bereits im Vorfeld betont.

Angehörige hatten an den Landtag Bilder der Verstorbenen und kurze Botschaften schicken können - einige davon werden bei der Gedenkveranstaltung auf einer großen Leinwand stellvertretend für alle 13.020 Toten eingeblendet. Neben Aigner und Söder wird auch die Vorsitzende des Bayerischen Ethikrates und ehemalige evangelische Regionalbischöfin, Susanne Breit-Keßler, im Plenarsaal sprechen.

In der Oberpfalz hat Corona bisher nach neuen RKI-Zahlen 1207 Tote gefordert, in Niederbayern waren es 1603. „Seit nunmehr einem Jahr leiden die Menschen weltweit unter der Corona-Pandemie, seither kämpfen wir gemeinsam gegen die dramatischen Folgen, die das Virus verursacht“, betont Aigner. „Neben den enormen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen trifft uns am schmerzlichsten die hohe Anzahl derer, die in Zusammenhang mit Corona verstorben sind.“