Landtag Live: Über 2000 Infizierte in Bayern In seiner Regierungserklärung droht Ministerpräsident Markus Söder mit einer Ausgangssperre für ganz Bayern.

München.In Bayern sind bis Donnerstagmorgen laut Ministerpräsident Markus Söder bereits 2282 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und in der Folge zehn Menschen daran gestorben.

„Die Fälle nehmen täglich zu und die Infektionsketten sind immer schwerer zu verfolgen. Deutschland liegt in der aktuellen Statistik mittlerweile vor Südkorea bei den Infektionen“, sagte der CSU-Chef am Donnerstag in seiner Regierungserklärung im Landtag in München. „Die Lage ist ernst, sehr ernst.“

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus droht Söder ganz konkret mit einer Ausgangssperre für den ganzen Freistaat. „Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrumentarium, um darauf zu reagieren. Das muss jedem klar sein“, sagte Söder am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Landtag in München.

Zur Eindämmung des Coronavirus sollen am Donnerstag auch im Landkreis Wunsiedel Ausgangssperren erlassen werden. Genau wie in der oberpfälzischen Kleinstadt Mitterteich sei dies notwendig, da es dort hohe Fallzahlen gebe. In Mitterteich wurde gestern eine Ausgangssperre verhängt. Bayern wolle in keiner Kommune eine Ausbreitungslage wie etwa im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen oder im österreichischen Ischgl, betonte Söder.

„Wir haben bereits 1000 Beatmungsgeräte erworben“, teilte der bayerische Ministerpräsident mit. Es werden weitere Beatmungsgeräte erworben, kündigte er an. Zudem würden spätestens am Freitag Atemmasken nach Bayern kommen.

