Theater Live und online: Theater-Klassiker neu interpretiert Im Internet live Theater schauen und dabei mit den Charakteren über die sozialen Medien in Kontakt treten - das können Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Online-Inszenierung „möwe.

Mail an die Redaktion Sitzreihen im Staatstheater Nürnberg. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Nürnberg.live“ erleben, die das Theaterkollektiv Punktlive und das Staatstheater Nürnberg am Samstag uraufführen werden. Das Stück ist an Anton Tschechows Klassiker „Die Möwe“ angelehnt.

Die Kernthemen seien Einsamkeit, Sehnsucht und das Scheitern an dem Versuch, sich anderen ehrlich mitzuteilen, teilte das Staatstheater mit. Es gehe um Kostja, Nina, Mascha, Kostjas Mutter Arkadina und ihren neuen Liebhaber Trigorin, die den Sommer gemeinsam in einen Ferienhaus in Frankreich verbracht haben. Später verfolgen die Figuren über die sozialen Medien, was aus den anderen geworden ist.

Während der Inszenierung sitzen die Akteurinnen und Akteure einzeln vor ihren Laptops und spielen ihre Figuren quasi über deren Profile auf Facebook, Instagram und Co. Das Publikum bekommt zu sehen, welche Nachrichten und Videos diese empfangen und welche diese selbst senden. Bei jeder der drei geplanten Vorstellungen wird „möve.live“ neu live gespielt.

© dpa-infocom, dpa:211210-99-327683/2