Gipfeltreffen in Elmau Liveticker: G7-Staaten wollen hunderte Milliarden Euro für Entwicklungsländer bereitstellen

Mail an die Redaktion Mit einem 600 Milliarden Dollar umfassenden Investitionsprogramm wollen die Staaten der G7 dem wachsenden Einfluss Chinas in Entwicklungsländern entgegentreten. Foto: Michael Kappeler/dpa

Von 26. bis 28. Juni 2022 tagen die führenden Politiker der Gruppe der Sieben (G7) - Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten - auf Schloss Elmau.

Themenschwerpunkte werden neben dem Ukraine-Konflikt die weltweite Armutsbekämpfung und die Klimapolitik sein. Rund um den Gipfel werden zwischen 18.000 und 20.000 Polizeibeamte aus Bayern und ganz Deutschland im Einsatz sein, zudem Hunderte Kräfte von Feuerwehr, THW und BRK.







Mit einem 600 Milliarden Dollar umfassenden Investitionsprogramm wollen die Staaten der G7 dem wachsenden Einfluss Chinas in Entwicklungsländern entgegentreten. Diese Summe solle in den kommenden fünf Jahren „mobilisiert“ werden, um Infrastrukturprojekte in ärmeren Ländern zu finanzieren, teilte das Weiße Haus am Sonntag auf dem G7-Gipfel in Schloss Elmau mit.

Die Initiative mit dem Namen „Partnerschaft für Globale Infrastruktur“ solle „hochwertige und nachhaltige Infrastruktur ermöglichen“, hieß es in der Erklärung des Weißen Hauses. Alleine die USA wollten dafür in den kommenden fünf Jahren 200 Milliarden Dollar „mobilisieren“.

− dpa/afp