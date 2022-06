Anzeige

Gipfeltreffen in Elmau endet Liveticker: G7 verurteilen Angriff auf Einkaufszentrum in der Ukraine als „Kriegsverbrechen“

Von 26. bis 28. Juni 2022 tagen die führenden Politiker der Gruppe der Sieben (G7) - Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten - auf Schloss Elmau.

Der G7-Gipfel hat den Raketenangriff auf das Einkaufszentrum in der ukrainischen Stadt Krementschuk verurteilt und Russland mit Konsequenzen gedroht. „Wahllose Angriffe auf unschuldige Zivilisten sind ein Kriegsverbrechen. Russlands Präsident Putin und die Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen werden“, hieß es in einer Erklärung der Gipfelteilnehmer am Montagabend. Bei dem Angriff am Nachmittag starben mindestens 13 Menschen.







