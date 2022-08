Großköllnbach Liveticker: Ringlstetter weiht Fußballstadion in Großköllnbach ein

SVG-Vorstand Hermann Pellkofer (r.) und Hans-Peter Höpfl (l.) trafen sich vorab mit Hannes Ringlstetter in der Ringlstetter-Arena.

Hannes Ringlstetter, Caro Matzko und weitere Überraschungsgäste kommen am Dienstag nach Großköllnbach (Landkreis Dingolfing-Landau), um die Ringlstetter-Arena einzuweihen. Wir begleiten die Feierlichkeiten im Liveticker.

Als Jahn Regensburg sein Stadion in Continental-Arena umbenannte, sagte Ringlstetter in seiner Sendung, dass er sich das nicht leisten könne. „Aber unser Stadion kann er sich leisten“, dachte sich der Initiator Hans-Peter Höpfl, rief an und „verkaufte“ das Birkenstadion an den TV-Star. Somit heißt es jetzt Ringlstetter-Arena und es gibt die Caro-Matzko-Damentoilette.

Am Dienstag wird die Arena nun eingeweiht - mit einem Fußballspiel zwischen dem SV Großköllnbach und einer Ringlstetter-Auswahl, einem Meet und Greet mit Autogrammstunde und mit Auftritten von „Mörderhand“ und der Hannes Ringlstetters Band.

Wir berichten hier im Liveticker mit Fotos, Videos und Stimmen von der Einweihung:







− bn