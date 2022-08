DWD warnt vor Überschwemmungen Liveticker: Unwetter und Dauerregen ziehen über Bayern

Mail an die Redaktion Das Bayerische Rote Kreuz setzte vorsorglich die Luftrettung der Wasserwacht in erhöhte Bereitschaft. Foto: Peter Kneffel/dpa

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Dauerstarkregen in der Region. Auslöser ist laut Wetterdienst ein Höhentief, das im Laufe des Tages vom Bodenseeraum aus über den Süden Bayerns zieht.

Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie in unserem Liveticker am Ende des Berichts.







Dabei ist im Laufe des Freitags und Samstags „ergiebiger Dauerregen“ zwischen 50 und 80 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden möglich, verstärkt durch Gewitter. Für Nordoberbayern, der westlichen Oberpfalz, große Teile Niederbayerns und die Landkreise Roth und Weißenburg-Gunzenhausen in Mittelfranken gab der DWD am Freitag eine aus. Das Bayerische Rote Kreuz setzte vorsorglich die Luftrettung der Wasserwacht in erhöhte Bereitschaft.

Größere Regionen könnten von Hochwasser betroffen sein

Vor allem kleinere Gewässer könnten deswegen innerhalb kurzer Zeit stark ansteigen und über die Ufer treten, teilte der bayerische Hochwassernachrichtendienst auf seiner Webseite mit. „Regional können auch größere Regionen von Hochwasser betroffen sein.“

Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie in unserem Liveticker: