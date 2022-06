Anzeige

Gipfeltreffen in Elmau Liveticker zum G7-Gipfel: 20.000 Menschen bei Großdemo in München erwartet

Mail an die Redaktion Teilnehmer einer Demonstration von Fridays for Future gehen mit einem Banner mit der Aufschrift "G7 - SHOW US THE MONEY" durch die Innenstadt von München. Rund 300 Teilnehmer demonstrieren im Vorfeld des G7-Gipfel auf Schloss Elmau für eine andere Klimapolitik. Am Samstag ist eine weitere Großdemo geplant. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Von 26. bis 28. Juni 2022 tagen die führenden Politiker der Gruppe der Sieben (G7) - Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten - auf Schloss Elmau.

Themenschwerpunkte werden neben dem Ukraine-Konflikt die weltweite Armutsbekämpfung und die Klimapolitik sein. Rund um den Gipfel werden zwischen 18.000 und 20.000 Polizeibeamte aus Bayern und ganz Deutschland im Einsatz sein, zudem Hunderte Kräfte von Feuerwehr, THW und BRK.







Einen Tag vor Beginn des G7-Gipfels in Oberbayern wollen am Samstag Tausende Menschen in München auf die Straße gehen. Bei einer Großdemonstration mit Start auf der Theresienwiese werden mindestens 20.000 Teilnehmer erwartet.

Die wichtigsten Nachrichten vom und rund um das Treffen lesen Sie hier in unserem Liveticker zum G7-Gipfel:







