Anzeige

Gipfeltreffen in Elmau Liveticker zum G7-Gipfel: Biden von Söder empfangen - Treffen mit Scholz geplant

Merken

Mail an die Redaktion Joe Biden (M), Präsident der USA, geht nach seiner Ankunft in München mit Markus Söder (r, CSU), Ministerpräsident von Bayern, an bayerischen Gebirgsschützen und Trachtlern vorbei. Foto: Daniel Karmann/dpa

Von 26. bis 28. Juni 2022 tagen die führenden Politiker der Gruppe der Sieben (G7) - Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten - auf Schloss Elmau.

Themenschwerpunkte werden neben dem Ukraine-Konflikt die weltweite Armutsbekämpfung und die Klimapolitik sein. Rund um den Gipfel werden zwischen 18.000 und 20.000 Polizeibeamte aus Bayern und ganz Deutschland im Einsatz sein, zudem Hunderte Kräfte von Feuerwehr, THW und BRK.







Mit Beratungen über die weltwirtschaftliche Lage und Sicherheitspolitik beginnt am Sonntag (12 Uhr) unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz der G7-Gipfel. US-Präsident Biden landete am späten Samstagabend in München und wurde dabei von Bayern Ministerpräsident Markus Söder empfangen. Vor der Auftaktsitzung auf Schloss Elmau trifft Bundeskanzler Olaf Scholz Biden zu einem bilateralen Gespräch.

Die wichtigsten Nachrichten vom und rund um das Treffen lesen Sie hier in unserem Liveticker zum G7-Gipfel:







− dpa/cav