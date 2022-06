Anzeige

Gipfeltreffen in Elmau Liveticker zum G7-Gipfel: Neun Festnahmen nach G7-Großdemo in München

Mail an die Redaktion Eine kleine Gruppe fordert von der Polizei die Freilassung von Festgenommenen am Rand der Kundgebung der G7-Kritiker für einen besseren Klima- und Artenschutz und gegen Hunger und Armut. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Von 26. bis 28. Juni 2022 tagen die führenden Politiker der Gruppe der Sieben (G7) - Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten - auf Schloss Elmau.

Themenschwerpunkte werden neben dem Ukraine-Konflikt die weltweite Armutsbekämpfung und die Klimapolitik sein. Rund um den Gipfel werden zwischen 18.000 und 20.000 Polizeibeamte aus Bayern und ganz Deutschland im Einsatz sein, zudem Hunderte Kräfte von Feuerwehr, THW und BRK.







Im Zusammenhang mit der Großdemonstration zum G7-Gipfel in München sind am Samstag nach einer Bilanz der Polizei neun Menschen festgenommen worden. In je drei Fällen sei es um gefährliche Körperverletzung und Verstöße gegen das Vermummungsverbot bei Versammlungen gegangen, in zwei Fällen um Angriffe auf Polizisten, teilte die Polizei nach dem Ende der Abschlusskundgebung mit.

Eine weitere Festnahme einer nach Polizeiangaben gesuchten Person gegen Ende des Protestzugs hatte eine kurzzeitige Konfrontation mit Protestierenden ausgelöst. Dabei wurden den Angaben zufolge zwei Beamte leicht verletzt. Polizisten hätten dabei auch Schlagstöcke eingesetzt. Kurz zuvor hatten Demonstranten mehrere Rauchtöpfe gezündet. In diesem Zusammenhang werde nun wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt, teilte die Polizei mit.

− dpa