Gloria Gray gegen Karl-Heinz Eppinger Liveticker zur Stichwahl: Wer wird neuer Bürgermeister von Zwiesel? von Katarina Cavar

Nach dem ersten Wahlgang um das Zwieseler Bürgermeisteramt haben sich SPD-Kandidat Karl-Heinz Eppinger und die parteilose Gloria Gehring alias Gloria Gray gegenseitig zu ihren Wahlergebnissen gratuliert. Nun treten sie in einer Stichwahl direkt gegeneinander an. Foto: Christina Hackl

Zwiesel, Stadt.Fünf Kandidaten haben vor zwei Wochen um das Bürgermeisteramt in Zwiesel (Landkreis Regen) gekämpft, jetzt sind noch zwei übriggeblieben: Die parteilose Gloria Gehring alias Gloria Gray und Karl-Heinz Eppinger von der SPD treten am Sonntag in einer Stichwahl gegeneinander an.

Im ersten Wahlgang hatte die Entertainerin und Romanautorin Gloria Gray zwar mit 31,56 Prozent die meisten Wählerstimmen geholt, für eine absolute Mehrheit hatte es allerdings nicht gereicht. Deswegen wurde eine Stichwahl nötig mit SPD-Kandidat Karl-Heinz Eppinger, der mit 26,88 Prozent der Wählerstimmen nur knapp hinter Gloria Gray lag.

Über 7500 Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen worden, unter den beiden Kandidaten ihren Favoriten für die Nachfolge von Franz Xaver Steininger als neuer Bürgermeister in Zwiesel abzustimmen. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, danach wird bei der Zählung der Gewinner bestimmt.

Verfolgen Sie die Entwicklungen des Wahlabends hier im Liveticker: