Unterschleißheim Lkw-Anhänger geht in Flammen auf

Auf der Autobahn 92 bei Unterschleißheim ist am Mittwoch ein Lkw-Anhänger in Flammen aufgegangen. Der Sattelzug fing nach Polizeiangaben Feuer, als ein Reifen platzte, die Felge über die Straßen schliff und dabei so heiß wurde, dass die Hinterachse brannte.

dpa