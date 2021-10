Anzeige

Unfälle Lkw fahren auf A8 aufeinander: Autobahn gesperrt Bei einem Auffahrunfall zweier Lastwagen auf der A8 im Landkreis Rosenheim ist einer der Fahrer verletzt worden.

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Frasdorf.Die Autobahn war in der Nacht zu Dienstag stundenlang gesperrt. Kurz nach Mitternacht war hinter der Anschlussstelle Frasdorf in Richtung Salzburg ein Lkw aus bisher ungeklärten Gründen auf einen anderen aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des auffahrenden Wagens in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden; er wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Die Autobahn wurde für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Polizei rechnete damit, dass dies auch Einfluss auf den Berufsverkehr am Morgen haben könnte.

