Polizeikontrolle Lkw-Fahrer 21 Stunden lang am Steuer auf A70

Bei einem Lkw-Fahrer ist auf der Autobahn 70 eine deutliche Lenkzeitüberschreitung festgestellt worden – er fuhr an einem Tag rund 21 Stunden durch. Der 42-Jährige war am Donnerstag auf der A70 bei Werneck (Landkreis Schweinfurt) einer Kontrolle unterzogen worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

dpa