Risiko Lkw-Fahrer nach Überholmanöver in U-Haft Ein tschechischer Brummi-Fahrer verursacht bei Freyung fast einen Frontalcrash mit einem Bus. Nun drohen ernste Konsequenzen.

Merken

Mail an die Redaktion Symbolbild: Der Lkw überholte ausgesprochen riskant. Foto: Peter Steffen dpa/lni

Brünn.Einem tschechischen Lkw-Fahrer drohen nach einem riskanten Überholmanöver auf einer Bundesstraße in Bayern ernste Konsequenzen. Der 52-Jährige sei am Freitag in Untersuchungshaft genommen worden, sagte eine Sprecherin des Landgerichts in Brünn (Brno) nach Angaben der Agentur CTK. Die deutsche Staatsanwaltschaft hatte den Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes mit gemeingefährlichen Mitteln mit einem europäischen Haftbefehl gesucht.

Hier sehen Sie das riskante Überholmanöver im Video:

Dem Fahrer wird vorgeworfen, mit seinem Lkw im dichten Verkehr nur knapp einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Reisebus entgangen zu sein. Über den Vorfall, der sich am 22. Januar auf der Bundesstraße 12 bei Freyung ereignete, hatte zuerst die „Passauer Neue Presse“ berichtet. Die Bordkamera des überholten Lkws hatte das gefährliche Manöver aufgezeichnet.

Über Auslieferung wird entschieden

Die Gerichte in Tschechien müssen nun innerhalb von 60 Tagen über eine mögliche Auslieferung des Mannes nach Deutschland befinden. Sein Arbeitgeber, ein Speditionsunternehmen aus dem Osten Tschechiens, habe ihn nach Bekanntwerden der Vorwürfe entlassen, berichtete die Agentur CTK.

Mehr aus Bayern lesen Sie hier.