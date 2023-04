Landkreis Miesbach Lkw-Fahrer ruft Polizei nach Diebstahl und wird festgenommen Ein Lkw-Fahrer hat nach dem Diebstahl von Ladung die Polizei in Oberbayern eingeschaltet - und sich damit ein Eigentor eingehandelt: Bei der routinemäßigen Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl wegen einer Verkehrsstraftat im Jahr 2020 bestand, teilte die Autobahnpolizeistation Holzkirchen am Mittwoch mit. Er hatte demnach einen Strafbefehl noch nicht bezahlt. Zugleich sei dem Mann aus der Ukraine damals die Fahrerlaubnis für Deutschland entzogen worden.

dpa

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Holzkirchen.Dem Fahrer sei deshalb die Festnahme erklärt worden, hieß es weiter. Er konnte den offenen Betrag im niedrigen vierstelligen Bereich aber aufbringen und kam dann wieder auf freien Fuß. Die Weiterfahrt mit dem Laster wurde ihm allerdings untersagt - wegen der fehlenden Fahrerlaubnis für Deutschland.

Der Lkw-Fahrer hatte in der Nacht auf Mittwoch auf der Tank- und Rastanlage Holzkirchen-Süd in seinem Sattelzug geschlafen. Währenddessen sei dieser aufgebrochen worden, hieß es. Die Täter stahlen mehrere Pakete mit Bekleidung, die für Geschäfte in Italien bestimmt war. Die Schadenshöhe liege wohl im niederen vierstelligen Bereich, so die Polizei.