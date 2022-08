Regen Lkw-Fahrer schleudert durch Windschutzscheibe: Verletzt

Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall in Niederbayern durch die Windschutzscheibe geschleudert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geriet der 22-Jährige am Dienstag bei Bodenmais (Landkreis Regen) mit seinem Laster, der einen Silotank geladen hatte, auf die Gegenfahrbahn.

dpa