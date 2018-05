Unfälle Lkw-Fahrer stirbt bei Auffahrunfall Ein Lkw-Fahrer ist auf der A3 bei Nürnberg auf einen bremsenden Sattelzug aufgefahren. Er starb noch an der Unfallstelle.

Gleich zwei schwere Lkw-Unfälle haben sich am Dienstag auf der A3 ereignet. Foto: Stefan Puchner/Archiv

Nürnberg.Ein Lastwagenfahrer ist am Dienstag bei einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 3 bei Nürnberg gestorben. Der 62-Jährige fuhr mit seinem Laster in einen vor ihm bremsenden Sattelzug, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde in seinem Lkw eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Die A3 musste in Richtung Würzburg kurzzeitig gesperrt werden.

Bei weiteren Auffahrunfällen mit fünf Lastwagen auf der A3 bei Wörth an der Donau sind vier Menschen verletzt worden – zwei von ihnen schwer.

