Anzeige

Unfälle Lkw-Fahrer stirbt bei Auffahrunfall auf der Autobahn 7 Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 in Unterfranken ist ein 61-jähriger Lkw-Fahrer ums Leben gekommen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizei Blaulicht ist bei der Unfallaufnahme zu sehen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Biebelried.Der Mann habe am Montagmorgen bei Biebelried (Landkreis Kitzingen) seinen Laster auf dem Standstreifen abgestellt und sei ausgestiegen, teilte die Polizei mit. Grund sei möglicherweise ein Defekt an seinem Fahrzeug gewesen. Daraufhin sei ein anderer Lkw auf den abgestellten Laster aufgefahren, habe den 61-Jährige erfasst und tödlich verletzt. Der genaue Unfallhergang wird nach Angaben der Polizei noch ermittelt. Die Autobahn musste in Richtung Ulm für mehrere Stunden gesperrt werden.