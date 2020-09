Anzeige

Unfälle Lkw kippt um, eine Schwerverletzte: Strecke wieder frei Vor dem Kolbentunnel bei Oberammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ist ein mit Heu beladener Lastwagen quer auf die B23 gekippt und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ein Rettungshubschrauber fliegt über einen Flugplatz. Foto: Stefan Sauer/zb/dpa/Symbolbild

Rosenheim.Laut Polizeiangaben wurde eine 61 Jahre alte Insassin des Pkw dabei am Dienstagabend schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 22 Jahre alte Fahrer des Lastwagens sowie der 70 Jahre alte Fahrer des Autos wurden leicht verletzt. Die Strecke war von 18.00 Uhr an die ganze Nacht über gesperrt. Erst am Mittwochmorgen um 05.00 Uhr konnte sie wieder freigegeben werden, wie die Polizei berichtete.

Den Angaben zufolge war der Lastwagen aus der nördlichen Tunneleinfahrt kommend links von der Fahrbahn abgekommen und kurz eine Böschung hochgefahren, bevor er auf die Straße kippte. Die Zugmaschine habe sich dabei überschlagen. Der Anhänger sei auf den Pkw gestürzt. Die beiden Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden im oberen fünf- bis sechsstelligen Bereich.