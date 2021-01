Anzeige

Unfälle Lkw kracht in Auto auf dem Seitenstreifen: Ein Verletzter Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 70 kurz vor der Anschlussstelle Haßfurt (Unterfranken) in ein Pannenfahrzeug auf dem Seitenstreifen gekracht.

Mail an die Redaktion Nach einem Unfall ist ein Fahrzeug völlig zerstört. Foto: Licha/vifogra/dpa

Haßfurt.Der Lkw kam am Montagabend aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Er rammte das Auto, das vermutlich wegen eines Motorschadens an der Seite hielt. Beide Fahrzeuge wurden gegen die Leitplanke gedrückt, der Lkw kippte dabei auf die Seite und landete im Seitengraben. Der Fahrer wurde laut den Angaben leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die A 70 ab der Anschlussstelle Knetzgau in Richtung Schweinfurt für einige Stunden.

