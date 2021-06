Anzeige

Notfälle Lkw lädt unter Stromleitung Erde aus: Tod durch Stromschlag Eine Frau ist in Karlshuld (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) an einem Stromschlag gestorben, nachdem ein Lastwagen mit seiner Ladefläche in die Nähe einer Hochspannungsleitung gekommen war.

Karlshuld.Die 45-Jährige habe nahe des Lastwagens gestanden und sei sofort getötet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 49-jähriger Mann kam bei dem Unglück am Samstag ebenfalls zu Schaden. Er erlitt erhebliche, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen an Händen und Beinen.

Der Lastwagen hatte Polizeiangaben zufolge Erde an eine Baustelle in einem Wohngebiet gebracht. Beim Auskippen sei der vordere Bereich nah an die Leitung gekommen. Ob es tatsächlich eine Berührung oder nur einen Lichtbogen gegeben habe, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst noch unklar. Die Tote und der Verletzte sind den Angaben zufolge Anwohner. Die Kriminalpolizei ermittelt.

