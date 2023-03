Bis in den Morgen gesperrt Lkw rammt Feuerwehr-Gespann auf A9: Rund 400.000 Euro Schaden von Elisabeth Stadler

Merken

Mail an die Redaktion Ein Sattelzug rammte einen Feuerwehrwagen samt Absicherungsanhänger. Foto: vifogra

Schnaittach, Markt.Großes Glück hatten etliche Feuerwehrler am Donnerstag auf der A9, als sie einen Unfall in Richtung Nürnberg zwischen Hormersdorf und Schnaittach (Nürnberger Land) absicherten. Ein Sattelschlepper rammte ihren Absicherungsanhänger samt Fahrzeug.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet, ereignete sich der Unfall kurz nach 19 Uhr. Die Feuerwehr war gerade dabei, bei einem Unfall zu helfen, der sich aufgrund eines Hagelschauers ereignet hatte. Um die Unfallstelle zu kennzeichnen, stellten die Einsatzkräfte ihr Feuerwehrfahrzeug mit dem Verkehrsabsicherungsanhänger auf.







Lkw-Fahrer eingeklemmt

Das übersah ein 43-jähriger Lastwagenfahrer allerdings und rammte den Anhänger. Die Feuerwehrler hatten offenbar einen Schutzengel. Wie die Polizei berichtet, waren der Anhänger und das Einsatzfahrzeug zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise leer. Der Sattelzug allerdings fiel durch die Wucht des Aufpralls um. Das Gespann blieb auf der Seite über die kompletten drei Fahrspuren liegen. Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste verletzt von den Einsatzkräften befreit werden.

Der umgekippte Sattelzug war laut Polizei mit Holz beladen. Dieses muss komplett umgeladen werden, um das Fahrzeug zu bergen. Außerdem beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter. Die A9 war bis in die Morgenstunden gesperrt, erst gegen 7 Uhr meldete die Polizei in Mittelfranken: „Der Verkehr in Richtung München rollt wieder!“.

Der Schaden ist ersten Schätzungen der Beamten zufolge sechsstellig: 200.000 Euro am verursachenden Lkw, 150.000 Euro am Feuerwehrwagen und 50.000 Euro am Warnleitanhänger.

− els/lai