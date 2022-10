Kupferberg Lkw rammt mehrere Autos: 60.000 Euro Schaden

Ein 60 Jahre alter Fahrer hat in Oberfranken mit seinem Lastwagen drei geparkte Autos gerammt und einen Schaden in Höhe von 60.000 Euro verursacht. Polizeiangaben nach habe der Mann aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei deshalb ungebremst mit etwa 35 Stundenkilometer in die Autos gefahren. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, wurde bei dem Vorfall in Kupferberg (Landkreis Kulmbach) dabei ebenfalls ein Auto zwischen Lkw und einer Hauswand eingeklemmt. Dabei wurde die Hausfassade schwer beschädigt. Der 60-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

dpa