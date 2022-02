Verkehr Lkw rammt parkende Autos: Mehrere Brände

Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagabend in Fürth eine Spur der Verwüstung hinterlassen: Mit seinem Fahrzeug habe er mehrere parkende Autos gerammt, einige hätten dabei Feuer gefangen, teilte die Polizei per Twitter mit.